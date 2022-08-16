Гавана, 16 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Куба расширит сферу применения иностранных инвестиций в торговле, чтобы обеспечить большее предложение для населения. Об этом заявила первый заместитель министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Ана Тересита Гонсалес в эфире программы Mesa Redonda.

Елена Хованская ИА REGNUM Жилой квартал. Гавана, Куба

По её словам, до сих пор страна отдавала приоритет участию иностранного капитала в производстве товаров и услуг, поэтому новые положения существенно меняют его роль в розничной и оптовой торговле.

Министр добавила, что внедрение будет сопровождаться механизмами контроля и мониторинга для обеспечения эффективности, поскольку цель состоит в увеличении уровня предложения и стабилизации предложений.

В частности, пакет включает в себя развитие предприятий по всей стране для увеличения участия внешнего финансирования в оптовых продажах, над чем уже ведется работа.

Гонсалес пояснила, что в настоящее время существует два таких проекта, а другие предложения находятся на стадии обсуждения.

Кроме того, будут выборочно создаваться совместные предприятия для осуществления розничной торговли, целью которых также будет достижение большей эффективности в этом секторе.

В этой связи она отметила, что, по общему мнению, страна недостаточно использует преимущества иностранных инвестиций в плане доступа к рынкам, инновационных методов управления логистикой, финансирования и технологий.

Участие иностранного капитала также будет поощряться в коммерциализации сырья, материалов, продуктов питания, чистящих средств, оборудования и других сфер.