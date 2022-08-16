Москва, 16 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Для российского бюджета, для экономических агентов и для населения идеальная позиция — это 75-79 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о том, что осенью 2022 года курс доллара будет в районе 60-65 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Я согласен с таким прогнозом курса рубля. Но каких-то резких попыток понизить курс рубля ни Центральный банк РФ, ни министерство финансов не предпринимают. И у них сейчас нет особых механизмов. Очень высокая зона неопределенности, — сказал Остапкович. — Конечно, нам невыгоден такой доллар. Бюджет формируется в рублевом эквиваленте. И чем меньше рубль, тем меньше поступлений в бюджет. Металлургия практически в ноль вышла с таким рублем. Экспорт стал нерентабельным. И плюс на них еще санкции надавили. Для российского бюджета, для экономических агентов и для населения идеальная позиция — это 75-79 рублей за доллар. Вот это значение устроило бы всех».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 августа рубль заметно подешевел в парах с иностранными валютами.