Ульяновск, , 12:38 — REGNUM В Ульяновской области в рамках подготовки к новому учебному году состоится месячник безопасности детей. Он стартует 22 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Школа Дарья Драй © ИА REGNUM

Власти отмечают, что в рамках месячника основное внимание будет уделено вопросам безопасности дорожного движения, для чего состоятся открытые уроки, дни права и профилактические акции «Будь ярким, стань заметным!», «Юный пешеход», «Автокресло — детям!».

Также во всех образовательных организациях запланированы классные часы и родительские собрания с участием правоохранителей и медработников, уроки безопасности, инструктажи и учебные эвакуации, просмотры тематических фильмов, конкурсы творческих работ, оформление тематических школьных уголков.

Министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова поясняет, что вернувшимся с каникул школьникам «важно напомнить о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях и основах безопасности».

Месячник безопасности детей будет проходить в Ульяновской области с 22 августа по 16 сентября.

Также в регионе продолжается приёмка образовательных учреждений. На начало августа проверки прошли более половины школ. Чиновники отмечают, что идёт «серьёзная работа, устраняются замечания контролирующих органов».

Напомним, что в Ульяновской области еженедельно инспектируют ход капитального ремонта шести образовательных учреждений, который проводится по федеральной программе.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области стартовал образовательный форум, который в этом году посвящён воспитательной работе. Мероприятия продлятся до 27 августа.

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