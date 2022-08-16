Москва, , 12:38 — REGNUM Нехватка высокотехнологичной продукции — это самый главный фактор, который будет тормозить восстановление экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Рост экономики Peggy Marco

«Самый главный фактор, который будет тормозить восстановление российской экономики, — это дефицит технологий. Нехватка высокотехнологичной продукции. А это в условиях четвертой промышленной революции и перехода в цифровую эпоху основа, — сказал Остапкович. — Кроме того, важны компетенции и знания людей. Мы же находимся в глубокой демографической яме. У нас сохраняется численность занятых в самой инновационной и производительной группе от 22 до 33 лет. В-третьих, должна быть открытость экономики — открытость к знаниям, к получению технологических навыков. Плюс у нас слабые институты развития».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, почему нельзя ускорить восстановление российской экономики.

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