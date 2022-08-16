Москва, , 12:37 — REGNUM В России большинство работающих граждан (73%) не откладывают деньги на будущую пенсию. С разной периодичностью это делают 16%, регулярно — лишь 6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Пенсионные накопления Иван Шилов © ИА REGNUM

На накопительную модель поведения респондентов влияет материальное положение. В группе с высокими доходами на пенсию откладывает 28%, с низкими доходами — 9%, среди предпринимателей — 24%.

Чаще всего деньги средства для накопления на пенсию выделяют люди 25-44 лет (18-19%); жители Москвы и Санкт-Петербурга (26%) и городов-миллионников (21%). Жители Северо-Западного и Центрального ФО чаще формируют сбережения на пенсию (22%), это почти в два раза чаще, чем в Южном, Северо-Кавказском и Приволжском ФО (10-12%).

Опрос по телефону проведен 19 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть жителей России желает накопить к моменту выхода на пенсию сумму в размере четыре- 5 млн рублей.

Читайте подробнее: Жители России назвали необходимую для комфортной пенсии сумму — опрос