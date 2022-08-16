Киев, 16 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Спецоперацию на Украине вполне можно сравнивать с Великой Отечественной, это — война за выживание, и не Донбасса или русских на Украине, а самой России, заявил 16 августа военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

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Не следует забывать, что и в Великую Отечественную, несмотря на жесткую дисциплину и блестящее руководство, были и неудачные операции, и «топтание на месте», и большие потери, отметил военкор.

Аналогичным образом — если говорить не о цифрах, а о сути — будет развиваться ситуация и теперь, полагает Фомин: будут удачи и неудачи, и будет победа, но цена этой победы будет очень высокой.