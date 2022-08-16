Москва, , 12:37 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровел 8 531 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 16 августа статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 688 403 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 918 034.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 16 августа число жертв COVID-19 увеличилось на 23 человека.

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