Москва, 16 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровел 8 531 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 16 августа статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 688 403 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 918 034.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 16 августа число жертв COVID-19 увеличилось на 23 человека.