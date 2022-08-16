Москва, , 12:36 — REGNUM В тех условиях, которые сложились в РФ к настоящему времени, ускорить восстановление российской экономики нельзя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Рост экономики Pixabay.com

«Кроме того, тут надо не ускорением заниматься, а сменой модели экономики. У нас сегодня экономика настроена на спрос на сырьевые товары — нефть, газ, уголь, зерно, металлы, первичная химия, лес. Вот основа нашей экономики. У нас 80% экспорта — это сырье. А нужно переделывать экономику на производство товаров с высокой добавленной стоимостью. А это очень затратно и требует много времени, — сказал Остапкович. — Но лучше терять в ВВП, но постепенно переделывать экономику. Даже если мы будем стагнировать до 2024 года. Если мы действительно переделаем экономику и проведем импортозамещение, то мы отобьем потери ВВП в 2026–2027 годы. А рост ради роста никому не нужен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович заявил, что рост ВВП — это абсолютно виртуальный показатель, на который не следует обращать внимания.

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