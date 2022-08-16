Можно ли ускорить восстановление экономики РФ? Прогноз эксперта
Москва, 16 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В тех условиях, которые сложились в РФ к настоящему времени, ускорить восстановление российской экономики нельзя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
«Кроме того, тут надо не ускорением заниматься, а сменой модели экономики. У нас сегодня экономика настроена на спрос на сырьевые товары — нефть, газ, уголь, зерно, металлы, первичная химия, лес. Вот основа нашей экономики. У нас 80% экспорта — это сырье. А нужно переделывать экономику на производство товаров с высокой добавленной стоимостью. А это очень затратно и требует много времени, — сказал Остапкович. — Но лучше терять в ВВП, но постепенно переделывать экономику. Даже если мы будем стагнировать до 2024 года. Если мы действительно переделаем экономику и проведем импортозамещение, то мы отобьем потери ВВП в 2026–2027 годы. А рост ради роста никому не нужен».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович заявил, что рост ВВП — это абсолютно виртуальный показатель, на который не следует обращать внимания.