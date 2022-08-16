Нур-Султан, , 12:36 — REGNUM Дефицит ученических мест в школах Казахстана на сегодняшний день превысил 260 тыс., и ситуация будет усугубляться, если не принять меры. Об этом 16 августа сообщил министр просвещения республики Асхат Аймагамбетов журналистам.

Школа Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Прогнозируется, что к 2025 году может возникнуть дефицит порядка миллиона ученических мест. Для того, чтобы этого дефицита не было, президент поставил задачу по строительству тысячи школ», — сказал министр.

Он сообщил, что в 2021 году в Казахстане построили 277 школ, что стало рекордом для страны. В этом году планируется ввести 255.

Напомним, ранее Аймагамбетов сообщил, что в Казахстане учебный год будет продлён и завершится не 25 мая, а 31 мая.

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