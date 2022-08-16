Кубинка, Московская область, 16 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. На данный момент кураторы западных стран почти списали киевский режим со счетов и готовят планы по оккупации части украинской территории. Об этом 16 августа заявил представитель Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Владимир Матвеев на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель», — сказал он.

Также Матвеев добавил, что Вашингтон в этой ситуации обеспокоен только личными интересами и его не интересует Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что падение Украины решило бы все проблемы, считают в ряде западных стран.