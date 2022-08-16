Абакан, , 12:35 — REGNUM Военнослужащий из Абакана (Хакасия) ефрейтор Сергей Токмашев погиб в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 августа в правительстве Хакасии.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

Глава региона Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

Сергей Токмашев служил в воинской части Новосибирска, был водителем автомобильного взвода роты материального обеспечения. Геройски погиб 13 августа в возрасте 23 лет.

«Вся Хакасия скорбит вместе с вами. Сергей с честью исполнил свой воинский долг. Он погиб, как герой, отстаивая право людей на жизнь, защищая национальную безопасность России», — обратился Коновалов к родным воина.

Власти региона заверили, что семье Сергея Токмашева будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации на Украине 31 июля погиб 44-летний уроженец Абакана младший сержант Виталий Постовгар.

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