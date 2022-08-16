Таллин, , 12:35 — REGNUM Принудительно демонтировав памятник Т-34 в Нарве, власти Эстонии дали понять, что рассматривают самый русский город в самом русском регионе страны как часть единого целого эстонского государства. Об этом бывший министр иностранных дел Эстонии, депутат Европарламента Урмас Паэт заявил в комментарии для портала новостей гостелерадиовещания ERR.

«За переносом нарвского танка-памятника, конечно, последует временное раздражение, но оно пройдет, потому что большинство людей понимает, что место машины для убийства — не возвышаться над мирной жизнью. Теперь мы должны элегантно продвигаться вперед в формировании отношений между Нарвой и остальной Эстонией», — написал Паэт.

Он выразил сожаление, что демонтаж памятника Т-34 не был произведен раньше, и находит для этого объяснение: «Он мог так долго находиться в публичном пространстве, потому что большинству эстонцев это было безразлично. Потому что Нарвский край продолжает оставаться для многих незнакомым, потому что туда не так уж часто попадаешь».

«Нарва со временем должна стать эмоционально таким же городом, как Пярну, Вильянди или Раквере для остальной части Эстонии», — добавил Паэт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Эстонии приняло 16 августа 2022 года решение о переносе военных памятников советского периода из публичного пространства Нарвы в другие регионы страны. Так, танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей.

Местные власти и жители Нарвы выступали категорически против демонтажа. Возле памятника дежурили местные активисты, проходил сбор подписей в защиту монумента. Нарва — самый русский город Эстонии, русскоязычные составляют более 90% его населения.