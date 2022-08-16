Ярославль, , 12:36 — REGNUM В деревне Мишнево Некрасовского района Ярославской области пенсионерка и двое детей погибли во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Сгоревший дом в деревне Мишнево Ярославской области. Прокуратура Ярославской области

Пожар произошёл в жилом доме на улице Солнечной. В огне погибли 73-летняя женщина, девочка 12-ти лет и 9-летний мальчик. Сейчас ярославским СКР возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела поставила на контроль и прокуратура Ярославской области.