Кубинка, Московская область, 16 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Оборонный альянс Австралии, Великобритании и США — AUKUS — способен перерасти в военно-политический союз в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил 16 августа на Московской конференции по международной безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, нельзя исключать, что в АТР не будут перенесены наработки НАТО по совместному ядерному планированию и ядерным тренировкам союзников. Активно продвигается авиационная техника производства США, то есть техническая основа для такого переноса уже закладывается.

«Объединение AUKUS имеет потенциал перерастания в военно-политический союз», — сказал Шойгу.

Он добавил, что совместные учения ядерных и неядерных государств по применению ядерного оружия противоречат обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия. Практика ядерных тренировок, перенесённая из Европы, взорвёт регион, хотя может быть именно на это и рассчитывают Соединённые Штаты.

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