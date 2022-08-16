Газни, Афганистан, 16 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни в результате наводнения погибли пять человек, все — женщины и дети, а населению нанесён большой материальный ущерб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ArmyAmber Афганистан

Читайте также: Более 100 жителей Афганистана пропали без вести из-за наводнения в Парване

Согласно источникам, жертвами наводнения стали две женщины и три ребёнка, машина, в которой они ехали, была унесена потоком. Тела пяти погибших были найдены утром 16 августа возле Пуле-Мати, а около 40 пассажиров автобуса, застрявших из-за наводнения, были спасены местными жителями.

Источник заявил, что наводнение уничтожило около 100 джерибов (джериб равен 0,2 га) сельскохозяйственных угодий, 1200 саженцев и десятки голов скота.

Напомним, в результате наводнения около 100 жителей уездов в афганской провинции Парван числятся пропавшими без вести.