Барнаул, 16 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным ГУ МЧС РФ, 17 по 19 августа при прояснении на территории региона ожидаются заморозки в приземном слое до минус 2 градусов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

Как сообщало ИА REGNUM, 13 и 14 августа в Алтайском крае шли дожди, отмечались грозы, сильные ливневые дожди, град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

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