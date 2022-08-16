Париж, 16 августа 2022, 12:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, сообщает Le Figaro.
«Два лидера обсудят ситуации вокруг Запорожской АЭС», — говорится в сообщении Елисейского дворца в Париже.
Последний телефонный разговор между двумя официальными лицами состоялся 1 августа. Президент Франции, находившийся в отпуске с 29 июля в форте Брегансон, приветствовал возобновление морских перевозок зерна.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон проведет новые переговоры с президентом Украины.
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