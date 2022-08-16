Париж, , 12:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, сообщает Le Figaro.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Два лидера обсудят ситуации вокруг Запорожской АЭС», — говорится в сообщении Елисейского дворца в Париже.

Последний телефонный разговор между двумя официальными лицами состоялся 1 августа. Президент Франции, находившийся в отпуске с 29 июля в форте Брегансон, приветствовал возобновление морских перевозок зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон проведет новые переговоры с президентом Украины.

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