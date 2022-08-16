Нижний Новгород, , 12:32 — REGNUM До настоящего момента из детского лагеря «Восток» Семеновского района поступило около 30 экстренных извещений с подозрением на энтеровирусную инфекцию, которая, предположительно, и стала причиной массового заболевания детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Детский лагерь «Орлёнок» Kdm34.ru

Сейчас все заболевшие дети изолированы. Проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, очаг инфекции локализован.

При этом в ходе эпидрасследования, которое проводится в лагере, выявлен ряд нарушений санитарного законодательства. В частности, неудовлетворительно проводилась уборка и дезинфекция санузлов и спальных помещений, дезинфицирующие средства использовались без учёта необходимой концентрации, не проводилась смена постельного белья, в санитарных узлах отсутствует мыло и туалетная бумага, заболевшие дети были выявлены и изолированы несвоевременно. Все эти нарушения могли способствовать распространению инфекции, отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 августа работа лагеря приостановлена. По факту массового заболевания детей начала проверку прокуратура Нижегородской области. Также проверку инициировали и в следственном управлении СКР по региону. По предварительным данным, пострадавшими считаются около 20 детей. Все они обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

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