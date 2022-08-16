История вопроса

Правосудие осуществляется только специальным государственным органом – судом. Судебная система, - это совокупность судов, построенная в соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними задачами и целями.



Согласно Конституции Российской Федерации судебная власть представляет собой одну из трёх независимых ветвей власти.



Высшим судебным органом является Верховный суд, который рассматривает дела в кассационном и апелляционном порядке, а в некоторых случаях и как суд первой инстанции. Он осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции (в том числе военных), обобщает судебную практику и даёт разъяснения по правоприменительным вопросам.



Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие по гражданским, уголовным и административным делам. Как правило, дела рассматриваются районными судами, вышестоящие суды рассматривают дела в кассационном и апелляционном порядке. Для некоторых категорий гражданских и уголовных дел в России в 2002 годы булл учреждён институт мировых судей.



Дела о преступлениях, совершённых военнослужащими, рассматривают военные суды. Экономические споры между субъектами хозяйствования, или между субъектами хозяйствования и госорганами рассматривают арбитражные суды.



Дела о соответствии Конституции РФ нормативных и правоприменительных актов государственных органов и органов местного самоуправления рассматривают Конституционный суд РФ и конституционные суды субъектов федерации.

