Уфа, 16 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Судьей Верховного суда Башкирии стала Ирина Хисматуллина. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Brandonwyse.com Судья

Согласно указу, на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Арбитражного суда Башкирии назначен Ришат Кутлугаллямов, председателем Абзелиловского районного суда в Башкирии назначен Вадим Ахматнабиев.

Согласно указу, судьей Верховного суда Башкирии назначена Ирина Хисматуллина, судьей Нефтекамского городского суда стал Ильдар Нугаев, судьей Калининского районного суда Уфы назначена Алия Загитбаева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен Ишимбайский межрайонный прокурор.