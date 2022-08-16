Калуга, 16 августа 2022, 13:31 — REGNUM В Калужской области в 2022 году для обеспечения безопасности на дорогах установлено более 4000 погонных метров барьерных ограждений, нанесена горизонтальная разметка более чем на 2000 км автодорог, освещение трасс монтируется на протяжении 47 километров. Об этом 16 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве транспорта.
В настоящее время на автодорогах области заменены 403 дорожных знака, установлены 154 дорожных знака маршрутного ориентирования. В Людиновском, Барятинском, Перемышльском, Козельском, Ферзиковском, Тарусском, Малоярославецком, Дзержинском, Медынском районах и в Калуге на участках дорог, где запрещен выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, установлены 15 специальных предупреждающих щитов. Перед опасными участками автодорог в Жуковском, Людиновском, Барятинском, Жиздринском районах установлены шесть информационных щитов, напоминающих об опасности выезда на встречную полосу.
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