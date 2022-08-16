Калуга, , 13:31 — REGNUM В Калужской области в 2022 году для обеспечения безопасности на дорогах установлено более 4000 погонных метров барьерных ограждений, нанесена горизонтальная разметка более чем на 2000 км автодорог, освещение трасс монтируется на протяжении 47 километров. Об этом 16 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве транспорта.

Установка дорожных знаков Дарья Антонова © ИА REGNUM

В настоящее время на автодорогах области заменены 403 дорожных знака, установлены 154 дорожных знака маршрутного ориентирования. В Людиновском, Барятинском, Перемышльском, Козельском, Ферзиковском, Тарусском, Малоярославецком, Дзержинском, Медынском районах и в Калуге на участках дорог, где запрещен выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, установлены 15 специальных предупреждающих щитов. Перед опасными участками автодорог в Жуковском, Людиновском, Барятинском, Жиздринском районах установлены шесть информационных щитов, напоминающих об опасности выезда на встречную полосу.

«С 2019 года на территории Калужской области реализуется региональный проект «Безопасность дорожного движения». Его главная цель — снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня, не превышающего 11,07 человека на 100 тысяч населения к 2024 году. По итогам 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество ДТП снизилось на 10,2%, погибших в них — на 14,8%», — отметили в ведомстве.

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