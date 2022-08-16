16 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 14:31 — REGNUM 15 августа в парке «Патриот» стартовал международный военно-технический форум «Армия-2022» и открылись Армейские игры 2022, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Михаил Осыко Василий Иванов © ИА REGNUM

Юрий Борисов Василий Иванов © ИА REGNUM

Денис Мантуров Василий Иванов © ИА REGNUM

Сергей Чемезов Василий Иванов © ИА REGNUM

Руслан Цаликов Василий Иванов © ИА REGNUM Алексей Лихачев Василий Иванов © ИА REGNUM

Александр Михеев Василий Иванов © ИА REGNUM

Иностранные гости на военно-техническом форуме «Армия-2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Представитель китайской делегации Василий Иванов © ИА REGNUM

Представитель делегации Мексики Василий Иванов © ИА REGNUM

Мероприятие имеет своей целью укрепить боевое товарищество между странами Василий Иванов © ИА REGNUM

Международный военно-технический форум «Армия-2022» Василий Иванов © ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

В рамках пленарного заседания были обозначены основные темы и задачи форума «Армия-2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Белорусская военная делегация на форуме Василий Иванов © ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия 2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Общий вид зала на пленуме в день открытия форума «Армия-2022» Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественную церемонию открытия посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. На этот раз на повестке дня много новых и важных вопросов. Участие в форуме и Армейских играх 2022 зарубежных партнёров и союзников России показывает положительную динамику на пути решения многих проблем и достижения важных целей.

Полигон Алабино Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление президента Владимира Путина Василий Иванов © ИА REGNUM

Вход на трибуны Василий Иванов © ИА REGNUM Крытая зрительская трибуна Василий Иванов © ИА REGNUM

Судейская повязка Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление «Русских витязей» над полигоном Алабино Василий Иванов © ИА REGNUM

«Русские витязи» в небе Василий Иванов © ИА REGNUM

«Русские витязи» выполняют сложный маневр в небе над Алабино Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление пилотной группы «Русские витязи» Василий Иванов © ИА REGNUM

Парашютист с флагом России спускается на полигон Алабино Василий Иванов © ИА REGNUM

На форум приехало порядка 70 делегаций из разных стран. Среди них Белоруссия, Китай, Мьянма, Монголия, Казахстан, Бразилия и др. Около 37 сборных армий со всего мира борются в товарищеских состязаниях в рамках Army Games 2022. В актуальных условиях подобный пример сохранения боевого товарищества и партнёрских отношений между странами является залогом стабилизации и укрепления обстановки в мире.

Анна Чичерова поднимает флаг Армейских игр 2022 Василий Иванов © ИА REGNUM

Олимпийская чемпионка Анна Чичерова на танке Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад танковых экипажей Василий Иванов © ИА REGNUM

Парадный расчёт Армении Василий Иванов © ИА REGNUM

Российский парадный расчёт танковых экипажей Василий Иванов © ИА REGNUM

Важным событием в программе Army Games 2022 является танковый биатлон, который по традиции проводится на полигоне Алабино. В день официального открытия в заезде приняли участие сборные Азербайджана и Монголии. Перед началом соревнований на полигоне прошёл парад экипажей личного состава всех команд — участниц биатлона.

Азербайджанский экипаж Василий Иванов © ИА REGNUM

Азербайджанский экипаж выводит танк на огневую позицию Василий Иванов © ИА REGNUM

Монгольский экипаж Василий Иванов © ИА REGNUM Азербайджанский экипаж Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественное построение экипажа Монголии Василий Иванов © ИА REGNUM

Монгольский экипаж загружает снаряды Василий Иванов © ИА REGNUM

Азербайджанский экипаж ведёт огонь Василий Иванов © ИА REGNUM

Монгольский экипаж преодолевает водную преграду Василий Иванов © ИА REGNUM

Монгольский экипаж преодолевает водную преграду Василий Иванов © ИА REGNUM

Монгольский экипаж преодолевает препятствие Василий Иванов © ИА REGNUM

Экипаж Азербайджана преодолевает преграду на полигоне Алабино Василий Иванов © ИА REGNUM

Экипаж Азербайджана на трассе полигона Алабино Василий Иванов © ИА REGNUM Экипаж Азербайджана на трассе полигона Алабино Василий Иванов © ИА REGNUM