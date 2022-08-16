Василий Иванов, 16 августа 2022, 14:31 — REGNUM 15 августа в парке «Патриот» стартовал международный военно-технический форум «Армия-2022» и открылись Армейские игры 2022, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Михаил Осыко
Михаил Осыко
Василий Иванов © ИА REGNUM
Юрий Борисов
Юрий Борисов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Денис Мантуров
Денис Мантуров
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Руслан Цаликов
Алексей Лихачев
Руслан Цаликов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Алексей Лихачев
Василий Иванов © ИА REGNUM
Александр Михеев
Александр Михеев
Василий Иванов © ИА REGNUM
Иностранные гости на военно-техническом форуме «Армия-2022»
Иностранные гости на военно-техническом форуме «Армия-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Представитель китайской делегации
Представитель китайской делегации
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Белорусское военное представительство на форуме
Василий Иванов © ИА REGNUM
Представитель делегации Мексики
Представитель делегации Мексики
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мероприятие имеет своей целью укрепить боевое товарищество между странами
Мероприятие имеет своей целью укрепить боевое товарищество между странами
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Международный военно-технический форум «Армия 2022»
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
В рамках пленарного заседания были обозначены основные темы и задачи форума «Армия-2022»
В рамках пленарного заседания были обозначены основные темы и задачи форума «Армия-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Белорусская военная делегация на форуме
Международный военно-технический форум «Армия 2022»
Белорусская военная делегация на форуме
Василий Иванов © ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия 2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Общий вид зала на пленуме в день открытия форума «Армия-2022»
Общий вид зала на пленуме в день открытия форума «Армия-2022»
Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественную церемонию открытия посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. На этот раз на повестке дня много новых и важных вопросов. Участие в форуме и Армейских играх 2022 зарубежных партнёров и союзников России показывает положительную динамику на пути решения многих проблем и достижения важных целей.

Полигон Алабино
Полигон Алабино
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление президента Владимира Путина
Выступление президента Владимира Путина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вход на трибуны
Крытая зрительская трибуна
Вход на трибуны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Крытая зрительская трибуна
Василий Иванов © ИА REGNUM
Судейская повязка
Судейская повязка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление «Русских витязей» над полигоном Алабино
Выступление «Русских витязей» над полигоном Алабино
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Русские витязи» в небе
«Русские витязи» в небе
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Русские витязи» выполняют сложный маневр в небе над Алабино
«Русские витязи» выполняют сложный маневр в небе над Алабино
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выступление пилотной группы «Русские витязи»
Выступление пилотной группы «Русские витязи»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парашютист с флагом России спускается на полигон Алабино
Парашютист с флагом России спускается на полигон Алабино
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парашютист с флагом ВДВ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парашютист с флагом Москвы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парашютист с флагом Army Games 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM

На форум приехало порядка 70 делегаций из разных стран. Среди них Белоруссия, Китай, Мьянма, Монголия, Казахстан, Бразилия и др. Около 37 сборных армий со всего мира борются в товарищеских состязаниях в рамках Army Games 2022. В актуальных условиях подобный пример сохранения боевого товарищества и партнёрских отношений между странами является залогом стабилизации и укрепления обстановки в мире.

Анна Чичерова поднимает флаг Армейских игр 2022
Анна Чичерова поднимает флаг Армейских игр 2022
Василий Иванов © ИА REGNUM
Олимпийская чемпионка Анна Чичерова на танке
Олимпийская чемпионка Анна Чичерова на танке
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парад танковых экипажей
Парад танковых экипажей
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парадный расчёт Армении
Парадный расчёт Армении
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парадный расчёт белорусских экипажей
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парадный расчёт Вьетнама
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парадный расчёт Казахстана
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парадный расчёт Киргизии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парадный расчёт Китая
Василий Иванов © ИА REGNUM
Парадный расчёт Исламской республики Иран
Василий Иванов © ИА REGNUM
Российский парадный расчёт танковых экипажей
Российский парадный расчёт танковых экипажей
Василий Иванов © ИА REGNUM

Важным событием в программе Army Games 2022 является танковый биатлон, который по традиции проводится на полигоне Алабино. В день официального открытия в заезде приняли участие сборные Азербайджана и Монголии. Перед началом соревнований на полигоне прошёл парад экипажей личного состава всех команд — участниц биатлона.

Азербайджанский экипаж
Азербайджанский экипаж
Василий Иванов © ИА REGNUM
Азербайджанский экипаж выводит танк на огневую позицию
Азербайджанский экипаж выводит танк на огневую позицию
Василий Иванов © ИА REGNUM
Монгольский экипаж
Азербайджанский экипаж
Монгольский экипаж
Василий Иванов © ИА REGNUM
Азербайджанский экипаж
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественное построение экипажа Монголии
Торжественное построение экипажа Монголии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Монгольский экипаж загружает снаряды
Монгольский экипаж загружает снаряды
Василий Иванов © ИА REGNUM
Азербайджанский экипаж ведёт огонь
Азербайджанский экипаж ведёт огонь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Монгольский экипаж преодолевает водную преграду
Монгольский экипаж преодолевает водную преграду
Василий Иванов © ИА REGNUM
Монгольский экипаж преодолевает водную преграду
Монгольский экипаж преодолевает водную преграду
Василий Иванов © ИА REGNUM
Монгольский экипаж преодолевает препятствие
Монгольский экипаж преодолевает препятствие
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экипаж Азербайджана преодолевает преграду на полигоне Алабино
Экипаж Азербайджана преодолевает преграду на полигоне Алабино
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экипаж Азербайджана на трассе полигона Алабино
Экипаж Азербайджана на трассе полигона Алабино
Экипаж Азербайджана на трассе полигона Алабино
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экипаж Азербайджана на трассе полигона Алабино
Василий Иванов © ИА REGNUM
На полигоне Алабино
На полигоне Алабино
Василий Иванов © ИА REGNUM