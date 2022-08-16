Оренбург, 16 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела о вовлечении в проституцию, в том числе несовершеннолетних, с применением угроз и насилия. Фигурантами стали 29 человек, сообщили 16 августа в СУ СКР по региону.

Уголовное дело

По данным следствия, преступной группой руководила жительница Оренбурга 1991 года рождения. Группа действовала с 1 марта 2018 года по 28 апреля 2021 года. Участники преследовали цель получить доход, предоставляя услуги проституток на территории Оренбургского района и областного центра.

В состав группы входили руководитель, ее заместитель, охранники, водители, диспетчеры. Они вовлекали в занятие проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Сутенёры использовали методы психического и физического воздействия. Услуги проституток предлагались в банях, саунах, гостиницах. Договоренность имелась с 63 такими заведениями.

Напомним, ранее к уголовной ответственности привлекли сотрудника полиции. Его уличили в покровительстве сутенёрам. Дело было выделено в отдельное производство. Правоохранителя приговорили к четырём годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 850 тысяч рублей.