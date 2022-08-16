Симферополь, , 12:26 — REGNUM Более трёх тысяч человек эвакуировано в радиусе пяти километров от места инцидента с детонацией боеприпасов в Джанкойском районе республики Крым. Об этом СМИ сообщила 16 августа глава администрации района Инна Федоренко.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Ситуацию глава администрации охарактеризовала как спокойную.

«Автобусы с людьми уже уехали. Эвакуировано более 3 тысяч человек в радиусе 5 километров. Все остальные уехали на собственных автомобилях. Все будут обеспечены горячим питанием и всем необходимым», — приводит «Крым 24» слова Федоренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Джанкойском районе Крыма утром 16 августа произошла детонация на площадке хранения боеприпасов одной из военных частей. Известно о двоих пострадавших. Ранее сообщалось об эвакуации двух тысяч человек из ближайших к месту инцидента населённых пунктов.