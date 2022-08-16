Москва, , 12:26 — REGNUM Российский туристы стали реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет, сообщила директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер.

Туризм

«Доля российского рынка составляла 5% нашего бизнеса до пандемии, но это число удвоилось после открытия границ и оставалось таким до февраля. Сейчас бронируют редко. Но мы сохраняем позитивный настрой на ближайшие месяцы», — сказала она РИА Новости.

По словам директора по продажам и маркетингу Cap St Georges Hotel & Resort Панайотиса Марку, их отель открылся на Кипре в июне 2022 года, порядка 33% клиентов должны были быть из России и стран СНГ, однако эти цифры пришлось «полностью переосмыслить».

Он добавил, что гостиницам приходится адаптироваться к новым вызовам, регулярно корректировать стратегию и план продаж.

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