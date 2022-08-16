Москва, 16 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Российский туристы стали реже проводить отпуск за рубежом, сейчас бронирований почти нет, сообщила директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер.

Туризм

«Доля российского рынка составляла 5% нашего бизнеса до пандемии, но это число удвоилось после открытия границ и оставалось таким до февраля. Сейчас бронируют редко. Но мы сохраняем позитивный настрой на ближайшие месяцы», — сказала она РИА Новости.

По словам директора по продажам и маркетингу Cap St Georges Hotel & Resort Панайотиса Марку, их отель открылся на Кипре в июне 2022 года, порядка 33% клиентов должны были быть из России и стран СНГ, однако эти цифры пришлось «полностью переосмыслить».

Он добавил, что гостиницам приходится адаптироваться к новым вызовам, регулярно корректировать стратегию и план продаж.

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