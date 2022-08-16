Ереван, 16 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Список лиц, которые числятся пропавшими без вести после взрыва на территории ТЦ «Сурмалу» в Ереване, сократился до восьми человек. Данные по состоянию на 12:00 (11:00 мск) 16 августа обнародовали на сайте МЧС Армении.

Ara Chahvekilian Ереван

Сообщается, что из 16 найденных погибших удалось опознать 12. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия находится глава МЧС республики Армен Памбухчян.

Стоит отметить, что 14 августа, после взрыва, неизвестные разослали ложные сообщения о «минировании» станций метрополитена и ряда важных учреждений в Ереване. 16 августа также поступило сообщение о «бомбах» на ряде станций метро, из-за чего перевозки прекращены, специалисты проверяют сообщения.