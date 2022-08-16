Вашингтон, 16 августа 2022, 12:23 — REGNUM Благодаря идее отправлять нелегальных мигрантов, пересекающих южную границу США, в Нью-Йорк губернатор штата Техас Грег Эбботт может стать однажды президентом страны, заявил бывший глава штата Дэвид Патерсон. Об этом 15 августа сообщает New York Post.
Напомним, республиканец Грег Эбботт практикует отправку нелегалов в Нью-Йорк уже не первый месяц. Такое решение он мотивирует тем, что последствиями наплыва мигрантов на юг США должны разбираться мэры-демократы и президент США Джо Байден, которые не желают ограничивать миграцию на территорию страны.