Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Благодаря идее отправлять нелегальных мигрантов, пересекающих южную границу США, в Нью-Йорк губернатор штата Техас Грег Эбботт может стать однажды президентом страны, заявил бывший глава штата Дэвид Патерсон. Об этом 15 августа сообщает New York Post.

Губернатор штата Техас Грег Эббот (сс) Gage Skidmore

«Этот шаг делает Эбботта одним из претендентов на пост президента наряду с бывшим вице-президентом [Майком] Пенсом и губернатором Флориды [Роном] ДеСантисом, если [бывший] президент Дональд Трамп решит больше не баллотироваться», — сказал Патерсон о возможных фаворитах президентской гонки от Республиканской партии.

Напомним, республиканец Грег Эбботт практикует отправку нелегалов в Нью-Йорк уже не первый месяц. Такое решение он мотивирует тем, что последствиями наплыва мигрантов на юг США должны разбираться мэры-демократы и президент США Джо Байден, которые не желают ограничивать миграцию на территорию страны.