Саратов, , 13:05 — REGNUM В 2022 году в Саратовской области в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроят 213 территорий. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв.

Благоустройство улиц Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что площади, скверы и набережные для благоустройства жители выбирают сами. Их мнение является ключевым.

«Вместе с жителями мы создаем комфортную среду, где будут прогуливаться родители с малышами, влюбленные пары и кататься на самокатах подростки. Важно также заботиться и сохранять то, что уже благоустроили», — добавил министр.

В настоящее время работы завершены в 108 парках и в 82 дворах, таким образом годовой план мероприятий по благоустройству уже выполнен почти на 90%.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Приволжском федеральном округе дополнительные средства на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды получат 11 регионов из 14-ти. В Саратовскую область направят 76 900 тыс. рублей.

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