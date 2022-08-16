Чебоксары, , 12:23 — REGNUM В Чувашии вступил в силу обвинительный приговор иностранцу и жителю Ярославля, которые организовали крупное производство синтетических наркотиков в Татарии. Мужчины получили по восемь лет колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантов уголовного дела задержали с поличным в Чувашии в октябре 2021 года. По данным правоохранителей, житель Ярославля и уроженец одной из стран Центральной Азии организовали на территории заброшенной мельницы в Кайбицком районе Татарии крупное производство синтетических наркотических средств.

В ходе обыска оперативники УФСБ изъяли химическое оборудование, прекурсоры для производства наркотика и более 2,5 кг запрещённых веществ.

Кайбицкий районный суд Татарии признал фигурантов уголовного дела виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК России («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), назначив восемь лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что в 2020 году после употребления наркотиков скончались 8 жителей Чувашии, 2021 году — 38, в том числе один несовершеннолетний.

Отметим, что ранее в Чувашии был взят под стражу гражданин Ливана, у которого обнаружили 6 кг наркотиков. Как сообщало ИА REGNUM , следствие полагает, что оптовая партия запрещённых веществ перевозилась из Ярославской области для сбыта в Чувашии.

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Ранее ушло в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвинили в поставке наркотиков из Москвы в Чувашию. В ходе следственных действий правоохранители изъяли более 1 кг наркотиков.

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