Кубинка, Московская область, 16 августа 2022, 12:23 — REGNUM Представители Запада практически списали киевский режим со счетов. Об этом на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» заявил представитель Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Владимир Матвеев.
«Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов», — сказал Матвеев.
По его словам, представители Запада «вовсю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель».