Кубинка, Московская область, , 12:23 — REGNUM Представители Запада практически списали киевский режим со счетов. Об этом на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» заявил представитель Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Владимир Матвеев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов», — сказал Матвеев.

По его словам, представители Запада «вовсю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель».