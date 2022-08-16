Кубинка, Московская область, 16 августа, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Представители Запада практически списали киевский режим со счетов. Об этом на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» заявил представитель Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Владимир Матвеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов», — сказал Матвеев.

По его словам, представители Запада «вовсю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель».