Иркутск, , 12:23 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области обеспокоено участившимися случаями ЧП с грибниками. Всего с 2022 года ушли в тайгу и заблудились 19 сборщиков дикоросов. В семи случаях они были успешно найдены поисковыми группами. Судьба еще 11 остается не известной. Один был найден погибшим в минувшие выходные.

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Только минувшие сутки, 15 августа, сразу четверо человек потерялись в лесах Приангарья. все они ушли в тайгу за сбором грибов и ягод. Это самое большое количество людей, потерявшихся в лесном массиве за один день с начала летнего сезона.

Так, вчера в Тулунском районе в лес, расположенный около села Аршан, за ягодой отправились двое мужчин в возрасте 27 лет и 32 года, однако к вечеру домой не вернулись. В настоящий момент организованы мероприятия по их поиску.

В тот же день в лесу около поселка Изыкан Чунского района заблудились двое мужчин. О пропаже 33-летнего мужа и 43-летнего родственника сообщила местная жительница. Сейчас их также ищут полицейские и волонтеры. Обнаружен их автомобиль.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 августа ГУ МВД РФ по Иркутской области известило об успешном завершении поисковой операции в Нижнеудинском районе: полицейские нашли живой 84-летнюю сборщицу грибов. Женщина находилась в лесу больше суток.

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