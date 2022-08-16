Тандынский район, Тува, , 12:22 — REGNUM В Тандинском районе Тувы сотрудники прокуратуры предотвратили резкое повышение родительской платы за детские сады. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Детский сад Adm44.ru

Проверка была организована по публикации в соцсети «ВКонтакте». Выяснилось, что управление образования районной администрации разработало проект постановления о повышении родительской платы в полтора раза — с 1894 до 2789 рублей для детей до трёх лет и с 2197 до 3214 рублей для детей от трёх до семи лет.

«По результатам проверки проекта постановления прокуратурой дано отрицательное заключение, в связи с имеющимися противоречиями нормам федерального и регионального законодательства», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени правовой акт так и не принят.