Черкесск, 16 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в 2022 году предстоят выборы депутатов в собрания представителей трех городов. Будет избран новый состав городских дум Черкесска и Карачаевска, а также горсовета Усть-Джегуты. Выборы будут проведены в рамках единого дня голосования, но в разных населенных пунктах на них отведено разное количество дней.

Yarregion.ru Голосование

Так, голосование за депутатов гордумы Черкесска пройдет в течение трех дней — с 9-го по 11-е сентября. Два дня отвели на выборы депутатов думы Карачаевска, а также советов Абазинского муниципального района, Кара-Пагского и Эльбурганского сельских поселений. Здесь голосование продлится 10 и 11 сентября. Кроме того, в ряде других населенных пунктов выборы состоятся в течение одного дня — 11 сентября.

Как отметили в региональном избиркоме, при голосовании будут предусмотрены все меры безопасности, в том числе в плане санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, выборы депутатов гордумы Черкесска проходят по партийным спискам. На прошлых выборах депутатов думы пятого созыва в 2017 году большинство мандатов досталось «Единой России».