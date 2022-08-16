Кубинка, Московская область, , 12:21 — REGNUM Совместные российско-лаосские учения танковых подразделений «Ларос-2022» пройдут на территории Лаоса. Об этом 16 августа сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время открытия переговоров со своим лаосским коллегой Тянсамоном Тяннялатом на полях 10-й Московской конференции по международной безопасности.

— Танковая атака Василий Иванов © ИА REGNUM

«Отмечаем успешную работу действующего механизма российско-лаосского военного сотрудничества. В текущем году у наших оборонных ведомств насыщенная программа мероприятий, включая предстоящие российско-лаосские учения танковых подразделений «Ларос-2022», которые пройдут на ваших полигонах», — сказал он.

Также Шойгу указал, что российская сторона готовится к этим манёврам и намерена в них принимать участие и добавил, что Россия дорожит своей дружбой с Лаосом, который является её давним и надежным партнером в Юго-Восточной Азии, а также разделяет её взгляды на многие вопросы международного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Соединённые Штаты желают увеличить своё влияние в Латинской Америке, а также делают попытки втянуть латиноамериканские страны в противостояние с Россией и Китаем.