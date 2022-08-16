Москва, , 12:20 — REGNUM Использование запчастей самолётов для других авиационных средств является общемировой практикой. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«То, что вы сказали по перестановке [запчастей самолётов] на самом деле это выдумка не нашей российской авиации, которая эксплуатирует технику, это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов. Пока запчасти приходят, если есть возможность использовать — не хочу говорить слово каннибализм — с другого летательного аппарата для того, чтобы обеспечить выполнение оперативно рейса, то такая практика всегда имела место быть», — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что такой механизм в отношении авиадеталей — «не российская практика, а международная».