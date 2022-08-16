Москва, 16 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Использование запчастей самолётов для других авиационных средств является общемировой практикой. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

«То, что вы сказали по перестановке [запчастей самолётов], — на самом деле это выдумка не нашей российской авиации, которая эксплуатирует технику, это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов. Пока запчасти приходят, если есть возможность использовать — не хочу говорить слово каннибализм — с другого летательного аппарата для того, чтобы обеспечить выполнение оперативно рейса, то такая практика всегда имела место быть», — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что такой механизм в отношении авиадеталей — «не российская практика, а международная».