Москва, , 12:20 — REGNUM На должность президента Российской премьер-лиги (РПЛ) избран Александр Алаев, который ранее занимал этот пост с приставкой «и. о.» Об этом 16 августа сообщает пресс-служба РПЛ.

Генеральный директор РФС Александр Алаев Rfs.ru

Алаев был единственным кандидатом на выборах, поэтому клубы РПЛ единогласно проголосовали за него. Чиновник выбран президентом РПЛ на пять лет.

Напомним, в июле Алаев был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ вместо ушедшего в отставку Ашота Хачатурянца.

7 июля Алаев заявил, что «не видит возможностей» принять крымские команды в состав Российского футбольного союза (РФС).

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