Москва, 16 августа 2022, 12:20 — REGNUM На должность президента Российской премьер-лиги (РПЛ) избран Александр Алаев, который ранее занимал этот пост с приставкой «и. о.» Об этом 16 августа сообщает пресс-служба РПЛ.

Генеральный директор РФС Александр Алаев
Генеральный директор РФС Александр Алаев
Rfs.ru

Алаев был единственным кандидатом на выборах, поэтому клубы РПЛ единогласно проголосовали за него. Чиновник выбран президентом РПЛ на пять лет.

Напомним, в июле Алаев был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ вместо ушедшего в отставку Ашота Хачатурянца.

7 июля Алаев заявил, что «не видит возможностей» принять крымские команды в состав Российского футбольного союза (РФС).

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