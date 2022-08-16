Москва, 16 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. На должность президента Российской премьер-лиги (РПЛ) избран Александр Алаев, который ранее занимал этот пост с приставкой «и. о.» Об этом 16 августа сообщает пресс-служба РПЛ.

Rfs.ru Генеральный директор РФС Александр Алаев

Алаев был единственным кандидатом на выборах, поэтому клубы РПЛ единогласно проголосовали за него. Чиновник выбран президентом РПЛ на пять лет.

Напомним, в июле Алаев был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ вместо ушедшего в отставку Ашота Хачатурянца.

7 июля Алаев заявил, что «не видит возможностей» принять крымские команды в состав Российского футбольного союза (РФС).