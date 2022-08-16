Темниковский район, Мордовия, , 12:19 — REGNUM Сообщение о возгорании в Темниковском районе на территории Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г. Смидовича поступило спасателям днем 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по республике в своем telegram-канале.

Пожар в Мордовском заповеднике пресс-служба управления МЧС по Мордовии

Лес горел в районе 372 и 373 кварталов. Произошло возгорание лесной подстилки. Очаг был окольцован, проложены минерализованные полосы. Через два с небольшим часа пожар был локализован.

В ликвидации возгорания принимали участие 95 человек и 19 единиц техники. По данным местных СМИ, площадь возгорания составила около 1,5 гектара.

Напомним, в июле в заповеднике уже тушили лесной пожар, который возник из-за грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года в Мордовском заповеднике крупный пожар начался 3 августа. Огонь шел по местам, где был сильный пожар в 2010 году. Неоднократно пожар вплотную подступал к ЗАТО Саров на территории Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Полностью ликвидировать возгорание удалось только к 10 сентября. Общая площадь, пройденная огнем, составила 12 тыс. гектаров.

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