Рязань, , 12:20 — REGNUM В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса, совершившего ДТП, в результате которого погибла женщина-пассажир, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным полиции, днём 6 августа водитель LIAZ заехал на остановку общественного транспорта «Пивзавод» на Михайловском шоссе. В салон автобуса вошла 51-летняя женщина. Водитель, не убедившись в безопасности перевозки пассажиров и не закрыв дверь, начал движение. Пассажир выпала из салона наружу, а после автобус задними правым колесами наехал на пострадавшую.

Женщина, не смотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась в больнице.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.