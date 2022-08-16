Москва, , 12:18 — REGNUM Курс доллара в начале осени будут колебаться в диапазоне 60-65 рублей. К концу осени доллар может подорожать до 70 рублей. Об этом сегодня, 16 августа, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, передают РИА Новости.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его мнению, показаний к какому-то резкому ослаблению доллара США по отношению к рублю нет. Ограничения для нерезидентов на фондовом рынке сохранятся.

«В случае новых санкций против российской нефти курс рубля не сильно изменится. Дополнительный спрос на иностранную валюту со стороны импорта и туризма быстро не сформируется», — пояснил Сухов.

Как сообщало ИА REGNUM, рубль 15 августа заметно подешевел в парах с иностранными валютами.

Читайте подробнее: Рубль заметно подешевел