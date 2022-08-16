Москва, 16 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Курс доллара в начале осени будут колебаться в диапазоне 60-65 рублей. К концу осени доллар может подорожать до 70 рублей. Об этом сегодня, 16 августа, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, передают РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По его мнению, показаний к какому-то резкому ослаблению доллара США по отношению к рублю нет. Ограничения для нерезидентов на фондовом рынке сохранятся.

«В случае новых санкций против российской нефти курс рубля не сильно изменится. Дополнительный спрос на иностранную валюту со стороны импорта и туризма быстро не сформируется», — пояснил Сухов.

Как сообщало ИА REGNUM, рубль 15 августа заметно подешевел в парах с иностранными валютами.

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