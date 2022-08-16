Джанкой, Крым, 16 августа 2022, 12:18 — REGNUM Восстановлены железнодорожные пути в Джанкойском районе Республики Крым, повреждённые в результате детонации снарядов. Об этом сообщил 16 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он уточнил, что движение будет возобновлено после обеспечения безопасности на данном участке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о повреждении участка железной дороги в районе Джанкоя в результате разлёта боеприпасов. Было приостановлено движение пригородных пассажирских поездов из крымского Джанкоя в сторону станции Нижнегорская. Также Пассажирские поезда, следующие со стороны материка, останавливаются на станции Владиславовка, оттуда пассажиров развозят автобусами к местам назначения.
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