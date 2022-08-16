В Крыму восстановили железнодорожное полотно, повреждённое при детонации
Джанкой, Крым, 16 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Восстановлены железнодорожные пути в Джанкойском районе Республики Крым, повреждённые в результате детонации снарядов. Об этом сообщил 16 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Железная дорога
«Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены», — написал в телеграм-канале глава Крыма.
Он уточнил, что движение будет возобновлено после обеспечения безопасности на данном участке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о повреждении участка железной дороги в районе Джанкоя в результате разлёта боеприпасов. Было приостановлено движение пригородных пассажирских поездов из крымского Джанкоя в сторону станции Нижнегорская. Также пассажирские поезда, следующие со стороны материка, останавливаются на станции Владиславовка, оттуда пассажиров развозят автобусами к местам назначения.