Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 12:15 — REGNUM В Усть-Донецком районе Ростовской области из-за лесного пожара эвакуировано 139 человек. Временным приютом для них стали две школы. Об этом в своём телеграм-канале 16 августа сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Эвакуация Василий Иванов © ИА REGNUM

«Из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни 139 человек эвакуированы в пункты временного размещения на базе Евсеевской и Апаринской школ, для эвакуации было задействовано восемь автобусов», — уточнил глава региона.

Группировка сил, задействованных в тушении огня, насчитывает 498 человек и 115 единиц техники, шесть тракторов и 44 единицы других спецсредств. С воздуха пожар тушат два самолета — Ил-76 и Бе-200, два вертолета Ми-8.

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