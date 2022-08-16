Париж, , 12:14 — REGNUM Бутик Valentino, итальянского модного дома, расположенного на улице Сент-Оноре в Париже, подвергся нападению 16 августа, сообщает Le Figaro.

Париж Марина Захарова © ИА REGNUM

Управляя автомобилем синего цвета, 24-летний мужчина врезался в витрину магазина. После этого мужчина украл роскошные сумки и украшения, прежде чем скрыться на машине. Патруль полиции заметил подозреваемого и преследовал его до площади Согласия. Затем беглец покинул свой автомобиль и прыгнул в Сену. Подозреваемого взяли под стражу.

Множество роскошных магазинов расположено на улице Сент-Оноре, главной улице в центре столицы Франции. Три месяца назад в нескольких сотнях метров от ювелирного магазина Chanel было совершено вооруженное ограбление. Ущерб составил чуть более двух миллионов евро.